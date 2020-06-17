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17.06.2020 - 15:04 | | İSTANBUL (AA)

Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Georgios Vovoras getirildi

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlük için Georgios Vovoras ile anlaşma sağlandı.

Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Georgios Vovoras getirildi
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Panathinaikos Kulübü, 2016'dan bu yana takımda yardımcı antrenörlük yapan 43 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Vovoras'ın, gelecek sezon için başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Kariyerinde PAOK, Peristeri, UNICS Kazan başta olmak üzere birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Vovoras, APOEL ve OFI'de ise başantrenörlük görevi üstlenmişti.

Panathinaikosta başantrenörlüğe Georgios Vovoras getirildi

 

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