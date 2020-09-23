Paniğe gerek yok!

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Fenerbahçe’de Hatayspor beraberliğinin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin derbi öncesi mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeledeki etkisiz oyunu eleştirildi. Bunun yanı sıra Erol Bulut’un maç içindeki hamleleri de beğenilmedi. Karşılaşma boyu rakibine pozisyon vermese de sarı-lacivertliler ilk pozisyonuna girmek için 65 dakika bekledi. Bu dakikadan sonra da çok etkili ve baskılı değildi.

Hatayspor 9 kişi kalmasına rağmen Erol Bulut iki stoperle maçı tamamladı. Ayrıca kapanan rakip savunmayı açabilecek ve hava toplarını alabilecek Michael Frey’in oyuna alınmaması da tepki aldı. Fenerbahçe’nin hocası maç öncesi planına bağlı kaldı. Oyun disiplini ile sonuca gitmeyi planladı. Erol Bulut’un oyuncularından maç içinde skor gelmediği taktirde panik yapmadan sakin şekilde oynamalarını istediği öğrenildi.

Bireyselliğe hayır

İlk haftada 2-1 kazanılan Çaykur Rize mücadelesinde skor gelmeyince bazı isimlerin bireysel oynadığının tespitini yapan Erol Bulut bir daha bunun olmaması gerektiğini ifade etti. Hatayspor maçında oyun kilitlenmesine rağmen sarı-lacivertliler maç öncesi planından ayrılmadı. Pas yaparak, doğru oyun ile boşlukları bulmaya çalışsa da bunda başarılı olmadı.

Çok iyi kapandı

Sarı-lacivertlilerin taktiği eleştirilse de Hatayspor’un iyi kapanması sonuçta etkiliydi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan sarı-lacivertli takımı iyi analiz etti. Tehlike olabilecek boşluklar bırakılmadı. Ömer Erdoğan’ın sahaya sürdüğü takıma ve yaptığı hamlelere Erol Bulut karşılık veremedi.

Derbi mesaisi

Hatayspor ile evinde 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de, 27 Eylül Pazar günü yapılacak Galatasaray maçı hazırlıkları hemen başladı. Erol Bulut yönetimindeki idmanda, Hatayspor önünde oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koşu programının ardından çift kalede taktik çalıştı.