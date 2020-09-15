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15.09.2020 - 22:59 |

PAOK - Benfica: 2-1

Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Benfica'yı da 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi!

PAOK - Benfica: 2-1
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme aşamasında Beşiktaş 'ı evinde 3-1 yenip tur atlayan PAOK, 3. Ön Eleme aşamasında da büyük favori Benfica'yı 2-1 yendi ve play-off'a kaldı.

80 milyon harcadılar ama...

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Benfica yaklaşık 80 milyon Euro harcayıp Nunez, Vertonghen, Everton, Waldschmidt, Pedrinho gibi isimleri kadrosuna katmış ve sezona iddialı girmişti.

PAOK takımının yıldızı yine parladı! Giannoulis...

Beşiktaş maçında da etkili oynayan ve ilk golün pasını veren Dimitris Giannoulis, Benfica maçında da 1 gol - 1 asist ile oynadı. Market değeri 4,5 milyon Euro olan 1995 doğumlu sol kanat oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

Zivkovic eski takımına gol attı

Sırp oyuncu Andrıja Zivkovic, eski takımı Benfica'ya karşı PAOK'un 2. golünü attı. Zivkovic 2016-2020 arasında Benfica takımında forma giymiş kısa süre önce Yunan ekibine gelmişti.

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PAOK - Benfica: 2-1

Maç Özeti: PAOK FC 3-1 Beşiktaş JK

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