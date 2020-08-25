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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri PAOK - Beşiktaş (CANLI)
25.08.2020 - 19:45 |

PAOK - Beşiktaş (CANLI)

Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur maçında temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan ekibi PAOK'la Selanik'te kozlarını paylaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan taraf adını üst tura yazdıracak. Kritik karşılaşma saat 21.00'de başladı.

PAOK - Beşiktaş (CANLI)
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Başakşehir'in ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda PAOK ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan'da oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mücadele, tek maç üzerinden oynanıyor.

PAOK - Beşiktaş (CANLI)


İLK 11'LER

PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK

Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off’ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK’a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

PAOK - Beşiktaş (CANLI)

YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK

Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşadı. Beşiktaş’ın yeni transferleri Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıktı.

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