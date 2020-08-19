Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri PAOK-Beşiktaş maçı D-Smart’ta
19.08.2020 - 07:00 |

PAOK-Beşiktaş maçı D-Smart’ta

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PAOK ile 25 Ağustos Salı günü saat oynayacağı karşılaşma D-Smart’tan yayınlanacak.

PAOK-Beşiktaş maçı D-Smart’ta
ABONE OL

 

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü saat 21.00’de oynayacağı karşılaşma D-Smart’tan yayınlanacak.

Süper Lig ekiplerinin sezon öncesi hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme turu mücadelelerini izleyicileriyle buluşturan D-Smart, PAOK-Beşiktaş karşılaşmasını da naklen ekranlarına taşıyacak. Beşiktaş’ın tur gecesi 25 Ağustos Salı saat 21.00’den itibaren naklen 77. Kanal Spor Smart’ta olacak.

PAOK-Beşiktaş maçı D-Smart’ta

PAOK - Olympiacos Maçının Perde Arkası

 

    Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Formula 1'de İstanbul zamanı!
      Formula 1'de İstanbul zamanı!
    2. Fenerbahçe'nin hızı arttı!
      Fenerbahçe'nin hızı arttı!
    3. Trabzonspor transferleri hızlı bitirdi!
      Trabzonspor transferleri hızlı bitirdi!
    4. PAOK-Beşiktaş maçı D-Smart’ta
      PAOK-Beşiktaş maçı D-Smart’ta
    5. Kasımpaşa'dan 100. yılında örnek tablo!
      Kasımpaşa'dan 100. yılında örnek tablo!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mario Lemina patladı! "Dedikleri her şey yalan"

    Mario Lemina patladı! "Dedikleri her şey yalan"

    Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde turladı!

    Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde turladı!

    Beşiktaş transfer haberleri | Onyekuru için resmi teklif!

    Beşiktaş transfer haberleri | Onyekuru için resmi teklif!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Bastos ile her konuda anlaşıldı!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Bastos ile her konuda anlaşıldı!

    Sıradaki Haber