PAOK-Beşiktaş maçı D-Smart’ta

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü saat 21.00’de oynayacağı karşılaşma D-Smart’tan yayınlanacak.



Süper Lig ekiplerinin sezon öncesi hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme turu mücadelelerini izleyicileriyle buluşturan D-Smart, PAOK-Beşiktaş karşılaşmasını da naklen ekranlarına taşıyacak. Beşiktaş’ın tur gecesi 25 Ağustos Salı saat 21.00’den itibaren naklen 77. Kanal Spor Smart’ta olacak.

PAOK - Olympiacos Maçının Perde Arkası