PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK BJK maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

PAOK Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Başakşehir'in ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş, Yunanistan'da PAOK karşısında tur arıyor. İşte zorlu mücadele öncesi merak edilenler...



PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



PAOK Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



PAOK: Paschalakis, Varela, Crespo, Ingason, Limnios, El Kaddouri, Schwab, Giannoulis, Biseswar, Akpom, Swiderski



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Lens, Vida, Roco, N'Sakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Boyd, N'Koudou, Larin

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK

Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off’ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK’a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius’un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek. Beşiktaş’ın yeni transferleri Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları