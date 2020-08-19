Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek
19.08.2020 - 13:17 | | İSTANBUL (AA) -

PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.

PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek
ABONE OL

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Toumba Stadı'ndaki mücadelede Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek

Skorer Mutfak | 19 Ağustos 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek
    PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek
  2. Son dakika haberler - Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
    Son dakika haberler - Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
  3. Son dakika | Lemina'dan şok hareket! Galatasaray'ı sildi...
    Son dakika | Lemina'dan şok hareket! Galatasaray'ı sildi...
  4. Son dakika | Barcelona, Ronald Koeman'ı resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Ronald Koeman'ı resmen açıkladı
  5. Transfer haberleri | Galatasaray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak sürprizi
    Transfer haberleri | Galatasaray'dan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak sürprizi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Akhisarspor Gökhan Değirmenci ile yollarını ayırdı

Akhisarspor Gökhan Değirmenci ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Tevfik Fikret'i andı

Galatasaray Kulübü, Tevfik Fikret'i andı

Pablo Santos, Hatayspor'da

Pablo Santos, Hatayspor'da

Sıradaki Haber