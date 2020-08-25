PAOK Beşiktaş maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi elemeleri bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'un konuğu oluyor. Kara Kartal, Avrupa kupalarından son 8 maçın sadece birini kazanan PAOK'u güzel bir skorla geçmek istiyor. Bu kritik mücadeleyi izlemek isteyenler şimdi 'PAOK Beşiktaş maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' diye soruyor.

BEŞİKTAŞ PAOK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş PAOK maçı 25 Ağustos Salı akşamı saat 21.00'de Stadio Toumbas Stadı'nda oynanacak. Mücadele Kanal D'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK

Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off’ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK’a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius’un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek. Beşiktaş’ın yeni transferleri Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

PAOK

Paschalakis

Rodrigo

Ingason

Crespo

Varela

Giannoulis

Esiti

Schwab

El Kaddouri

Akpom

Swiderski

BEŞİKTAŞ

Ersin

Lens

Vida

Welinton

N'Sakala

Necip

Atiba

Mensah

Boyd

N'Koudou

Larin