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HaberlerBeşiktaş Haberleri Paok – Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı D-Smart’ta
18.08.2020 - 14:03 |

Paok – Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı D-Smart’ta

Kara Kartal Şampiyonlar Ligi’ne uçuyor, heyecanı D-Smart’ta yaşanıyor. Sergen Yalçın yönetiminde sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan’da Paok kulübü ile karşılaşacak.

Paok – Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı D-Smart’ta
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Pandemi nedeniyle Avrupa Kupaları’nda bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf 3. Ön Eleme Turu’na yükselecek. Transferde hareketli günler yaşayan siyah beyazlılar, ilk transferini Alanyaspor’dan N’Sakala’yı renklerine bağlayarak yaparken, Atiba ile sözleşme uzatıp, Kayserispor’da yıldızı parlayan Mensah’ı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş’ta transfer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Takımlarımızın sezon öncesi hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları Ön Eleme Turu maçlarını izleyicileriyle buluşturan D-Smart, Paok – Beşiktaş maçını da naklen ekranlara taşıyacak. Beşiktaş’ın tur gecesi 25 Ağustos Salı saat 21.00’den itibaren naklen 77. Kanal Spor Smart’ta olacak.

YAYIN PROGRAMI

20.00 PAOK – BEŞİKTAŞ ( MAÇ BAŞLIYOR ) CANLI 77. KANAL SPOR SMART

21.00 PAOK – BEŞİKTAŞ – CANLI – 77. KANAL SPOR SMART

23.00 PAOK – BEŞİKTAŞ ( MAÇIN ARDINDAN ) CANLI 77. KANAL SPOR SMART

Paok – Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı D-Smart’ta

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