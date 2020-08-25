PAOK maçında Sergen Yalçın'dan Oğzuhan Özyakup sürprizi!

Kartal, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Rakip fileleri 294 kez havalandırırken, kalesinde ise 323 gol gördü.

Kazanan taraf tur atlayacak

Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Komşuya üstün!

Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, birini kazanıp 3’ünden beraberlikle ayrıldı. Rakip filelere 8 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

Oğuzhan’ı denedi

PAOK maçının hazırlıklarını dün akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştiren Beşiktaş, 15 dakikası basına açık antrenmanda taktik çalıştı.

Ljajic, Douglas, Erdoğan ve Kartal’ın götürülmediği Selanik’ten, turla dönmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu maçta ilk onbirde oynatmayı düşündüğü Larin’e ekstra çalışmalar da yaptırdı. Siyah - beyazlı teknik adam, geçen sezon takımdan gitmesini istemediği Oğuzhan’ı da, taktik antrenmanlarında ilk onbirde oynattı.

Sağ bekte Lens’i deneyen Sergen Yalçın kanatlarda ise N’Koudou ve Boyd’u denedi. Oğuzhan’ın arkasında ise Necip ve Atiba ikilisini kullanan deneyimli teknik adam kadroya son şeklini maç sabahı yapılacak toplantıda verecek.