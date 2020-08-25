Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri PAOK maçında Sergen Yalçın'dan Oğzuhan Özyakup sürprizi!
25.08.2020 - 07:00 |

PAOK maçında Sergen Yalçın'dan Oğzuhan Özyakup sürprizi!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bugün Yunanistan temsilcisi PAOK’a konuk olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Oğuzhan’ı, taktik antrenmanlarında ilk onbirde oynattı.

PAOK maçında Sergen Yalçın'dan Oğzuhan Özyakup sürprizi!
ABONE OL

Kartal, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Rakip fileleri 294 kez havalandırırken, kalesinde ise 323 gol gördü.

Kazanan taraf tur atlayacak
Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Komşuya üstün!
Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, birini kazanıp 3’ünden beraberlikle ayrıldı. Rakip filelere 8 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

PAOK maçında Sergen Yalçından Oğzuhan Özyakup sürprizi

Oğuzhan’ı denedi
PAOK maçının hazırlıklarını dün akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştiren Beşiktaş, 15 dakikası basına açık antrenmanda taktik çalıştı.
Ljajic, Douglas, Erdoğan ve Kartal’ın götürülmediği Selanik’ten, turla dönmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu maçta ilk onbirde oynatmayı düşündüğü Larin’e ekstra çalışmalar da yaptırdı. Siyah - beyazlı teknik adam, geçen sezon takımdan gitmesini istemediği Oğuzhan’ı da, taktik antrenmanlarında ilk onbirde oynattı.
Sağ bekte Lens’i deneyen Sergen Yalçın kanatlarda ise N’Koudou ve Boyd’u denedi. Oğuzhan’ın arkasında ise Necip ve Atiba ikilisini kullanan deneyimli teknik adam kadroya son şeklini maç sabahı yapılacak toplantıda verecek.

PAOK maçında Sergen Yalçından Oğzuhan Özyakup sürprizi

 

 

Mauricio Lemos İstanbul'a geldi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bayern Münih'in rekor sezonu! Hans Flick ilk toplantıda...
    Bayern Münih'in rekor sezonu! Hans Flick ilk toplantıda...
  2. Norveç'ten Türkiye'ye özel istisna! Sörloth ve...
    Norveç'ten Türkiye'ye özel istisna! Sörloth ve...
  3. Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın, Larin ile özel görüştü!
    Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın, Larin ile özel görüştü!
  4. Trabzonspor'un yeni transferi Flavio şehre geldi!
    Trabzonspor'un yeni transferi Flavio şehre geldi!
  5. Fenerbahçe transfer haberleri | Lemos'un bonservisi belli oldu!
    Fenerbahçe transfer haberleri | Lemos'un bonservisi belli oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PAOK maçında Sergen Yalçın'dan Oğzuhan Özyakup sürprizi!

PAOK maçında Sergen Yalçın'dan Oğzuhan Özyakup sürprizi!

Bakan Kasapoğlu: "Var olanla yetinmeyeceğiz"

Bakan Kasapoğlu: "Var olanla yetinmeyeceğiz"

Trabzonspor’da Newton tempoyu yükseltiyor!

Trabzonspor’da Newton tempoyu yükseltiyor!

MHK’de Serdar Tatlı dönemi

MHK’de Serdar Tatlı dönemi

Sıradaki Haber