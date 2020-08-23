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23.08.2020 - 18:47 |

PAOK’tan ‘Beşiktaş’ kararları!

PAOK yönetimi maç için özel olarak toplandı, sorunsuz bir karşılaşma için uyarılarda bulunan başkan Savvidis yöneticilere, Beşiktaş için üst seviyede misafirperverlik talimatı verdi.

PAOK’tan ‘Beşiktaş’ kararları!
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Beşiktaş ile PAOK arasında salı akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu karşılaşması öncesinde Yunan ekibinde hareketli saatler yaşandı. Selanik ekibinin yönetim kurulunun, maç için özel bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Telekonferans yöntemiyle toplandılar

Yunan basınındaki haberlere göre PAOK Başkanı Ivan Savvidis, kulüp yöneticileriyle telekonferans ortamında bir toplantı gerçekleştirdi. Kulübün aynı zamanda sahibi olan Savvidis, toplantıda Beşiktaş maçıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Sağduyu ve soğukkanlılık istedi

Bu maç için yöneticilere, hem güvenlik bakımından hem de iyi bir organizasyona imza atmak adına gerekli tüm önlemlerin alınması ve mücadelenin sorunsuz tamamlanması talimatını verdi. Savvidis ayrıca olası gerginlikler için sağduyu ve soğukkanlılık çağrısı da yaparak Beşiktaş’a üst seviyede misafirperverlik gösterilmesini istedi.

 

PAOK’tan ‘Beşiktaş’ kararları

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