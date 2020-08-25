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25.08.2020 - 00:10 | | AA

PAOK'tan BeÅŸiktaÅŸ'a "Türkçe" sürpriz!

Yunanistan temsilcisi PAOK, yarÄ±n UEFA ÅžampiyonlarÂ  Ligi 2. elemeÂ  turunda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ±na bir sÃ¼rpriz hazÄ±rladÄ±.Â

PAOK'tan BeÅŸiktaÅŸ'a "Türkçe" sürpriz!
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PAOK kulÃ¼bÃ¼, yarÄ±n UEFA ÅžampiyonlarÂ  Ligi 2. elemeÂ  turunda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ±na bir sÃ¼rpriz hazÄ±rladÄ±.Â 

Yunan ekibi, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Toumba StadÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±nÂ  soyunma odasÄ±ndaki taktik tahtasÄ±na TÃ¼rkÃ§e olarak, "Siz bizim siyah-beyazÂ  kardeÅŸlerimizsiniz." yazdÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ de bu anlamlÄ± mesajÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan "Bu sÄ±cakÂ  karÅŸÄ±lama iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler" notuyla paylaÅŸarak, PAOK takÄ±mÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

PAOKtan BeÅŸiktaÅŸa TÃ¼rkÃ§e sÃ¼rpriz

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