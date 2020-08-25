PAOK kulÃ¼bÃ¼, yarÄ±n UEFA ÅžampiyonlarÂ Ligi 2. elemeÂ turunda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ±na bir sÃ¼rpriz hazÄ±rladÄ±.Â

Yunan ekibi, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Toumba StadÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±nÂ soyunma odasÄ±ndaki taktik tahtasÄ±na TÃ¼rkÃ§e olarak, "Siz bizim siyah-beyazÂ kardeÅŸlerimizsiniz." yazdÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ de bu anlamlÄ± mesajÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan "Bu sÄ±cakÂ karÅŸÄ±lama iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler" notuyla paylaÅŸarak, PAOK takÄ±mÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.