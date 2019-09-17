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17.09.2019 - 11:02 |

Papiss Cisse'den olay Vedat Muriç paylaşımı

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da 2 gol atan Papiss Cisse, maç sonunda Vedat Muriqi göndermesinde bulundu.

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Papiss Cisse, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı

Cisse, Instagram'da bir kullanıcının yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaştı. Paylaşımda "Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro. Tebrikler Alanyaspor. Son zamanlarda izlediğim en iyi takım" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde yazar Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için transfer pazarlığını 90 milyon Euro'dan açacağını iddia etmişti.

Papiss Cisseden olay Vedat Muriç paylaşımı

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