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09.11.2020 - 00:06 | | AA

Paris Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Daniil Medvedev

Paris Masters Tenis Turnuvası finalinde Alman Alexander Zverev'i 2-1 yenen Rus Daniil Medvedev, şampiyon oldu.

Paris Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Daniil Medvedev
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Paris Masters Tenis Turnuvası finalinde Alman Alexander Zverev'i 2-1 yenen Rus Daniil Medvedev, şampiyon oldu. 

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde 3 numaralı seribaşı Medvedev ile 4 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı. 

İki tenisçinin de ilk kez final oynadığı Paris Masters'ta ilk seti 7-5 ile kazanan Zverev, 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü sette rakibine üstünlük sağlayan Medvedev, 6-4 ile 6-1'lik skorlarla galip gelerek 2 saat 7 dakika süren karşılaşmayı 2-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. 

Kariyerinin üçüncü masters zaferini elde eden Medvedev, toplamda ise 8. turnuva şampiyonluğunu yaşadı.

Paris Masters Tenis Turnuvasında şampiyon Daniil Medvedev

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