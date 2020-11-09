Paris Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Daniil Medvedev

Paris Masters Tenis Turnuvası finalinde Alman Alexander Zverev'i 2-1 yenen Rus Daniil Medvedev, şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde 3 numaralı seribaşı Medvedev ile 4 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

İki tenisçinin de ilk kez final oynadığı Paris Masters'ta ilk seti 7-5 ile kazanan Zverev, 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü sette rakibine üstünlük sağlayan Medvedev, 6-4 ile 6-1'lik skorlarla galip gelerek 2 saat 7 dakika süren karşılaşmayı 2-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin üçüncü masters zaferini elde eden Medvedev, toplamda ise 8. turnuva şampiyonluğunu yaşadı.