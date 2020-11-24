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24.11.2020 - 14:40 |

Paris Saint Germain - Leipzig maçı hangi kanalda? Paris Saint Germain - Leipzig ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi oyuncularından Paris Saint Germain ile Leipzig 4. haftada karşı karşıya gelecek. Lig'in başarılı iki takımı da H grubunda üstü bir performans sergiliyor. Leipzig, PSG ile son çıkılan oyunda 2-1 galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Peki, Paris Saint Germain - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?

Paris Saint Germain - Leipzig maçı hangi kanalda? Paris Saint Germain - Leipzig ne zaman?
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Paris Saint Germain - Leipzig maçı için beklenen gün geldi! Şampiyonlar Ligi takımları son haftalarda sergiledikleri performansla adından söz ettiriyor. Leipzig son 3 oyununda sadece bir mağlubiyet yaşamışken PSG ise iki maçı kaybetti. Türkiye'nin temsilcisi Başakşehir'in de yer aldığı H grubunda PSG'nin bu maçı kazanması Başakşehir için kritik öneme sahip. İşte, Paris Saint Germain - Leipzig maçı detayları...

PARİS SAİNT GERMAİN - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN? 

Gruptaki son mücadelelerinde Leipzig'in 2-1 üstünlüğü ile biten maçın ardından PSG ile Leipzig yeniden karşı karşıya olacak. Paris Saint Germain - Leipzig maçı 24 Kasım Salı günü saat 23:00'de sporseverlerle olacak.

PSG - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu ana kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig 6 puanda, PSG ise 3 puanda görünüyor. Bu maçla birlikte puan tablosunda da değişiklik yaşanacak. Heyecanla beklenen Paris Saint Germain - Leipzig mücadelesi Prensler Parkı, Paris'de gerçekleşecek. Maç Bein Sports 2'den canlı olarak aktarılacak.

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