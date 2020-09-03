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03.09.2020 - 07:00 |

Paris'te golcü, City'de pasör

Arjantinli yıldızın transfer konusu farklı bir boyuta taşındı. Messi’nin, Paris Saint Germain’de maç başına 0.6 gol ortalaması ile oynayacağı belirlenirken, pasör olacağı Manchester City’de ise ortalama 60 pas ile başı çekeceği, Inter’de de maç başına 4 orta açacağı ifade edildi.

Paris'te golcü, City'de pasör
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ONUR DİNÇER

Lionel Messi’nin Barcelona’daki geleceği, ülkesi Arjantin’de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Pandemi süreciyle ilgili sağlık ve ekonomik sıkıntılar, oyuncunun kulübünden ayrılmak istemesinin ortaya çıkmasıyla geride kaldı.

Barça’dan ayrılması halinde hangi takıma gideceği tartışmaları da yapılan ülkede, bu konu da bilimsel bir yaklaşımla masaya yatırıldı. Bir teknoloji firması, Messi’nin olası yeni duraklarında nasıl bir performans göstereceğini analiz etti, bunu yapay zeka hesaplamalarıyla ortaya koydu.

Messi’nin oynayacağı ligdeki futbol yapısı, takımlar ve teknik adam gibi bir çok faktörü hesaba katan çözümlemede, futbolcunun geçmiş performanslarının da bunlarla bir araya getirildiği bir algoritma oluşturuldu. Paris Saint Germain’de daha çok gol atacağı, Manchester City’de daha çok pas vereceği belirlendi.
Yıldız ismin futbola başladığı kulüp olan Newell’s Old Boys da olası duraklarından biri olarak gösteriliyor. Altyapısından yetiştiği ekibe bir gün dönme arzusu bilinen oyuncunun Arjantin takımındaki olası performansı da çıkarıldı. Kırmızı-siyahlılarda maç başına 0.5 gol, 0.3 asist ortalamaları yakalayacağı, bunun da 23 günde 12 gol, 7 asiste tekabül edeceği hesaplandı.

Messi’nin en çok gol atacağı takım maç başına 0.6 gol ile Paris Saint Germain olurken, en çok pas vereceği takım 60 pas ile Manchester City şeklinde oluştu. İtalyan ekibi Inter’e gitmesi durumunda maç başı 4.1 ile en çok orta açtığı adresin burası olacağı, en çok dripling yapacağı takımların ise 7.5 ile ortalama ile Manchester kentinin iki takımı City ve United olacağı iletildi.

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Pariste golcü, Cityde pasör

 

 

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