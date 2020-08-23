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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Parma'da D'Aversa dönemi sona erdi
23.08.2020 - 19:25 | | ROMA (AA) -

Parma'da D'Aversa dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma, teknik direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi.

Parma'da D'Aversa dönemi sona erdi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 4 yılda beraber ulaşılan başarıların temelinde yer alan karşılıklı istek, uyum, amaç birliğinin son haftalarda azaldığı belirtilerek, D'Aversa’nın görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, son yıllarda elde ettiği başarılardan ötürü teknik direktör D'Aversa'ya teşekkür edilirken, hiçbir şeyin kendisinin elde ettiği unutulmaz başarıları silemeyeceği ifade edildi. 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Roberto D'Aversa, Aralık 2016'da göreve geldiği Parma’nın 3. lig Serie C'den, ikinci lig Serie B'ye, 2018 yılında da Serie A'ya yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

D'Aversa yönetimindeki Parma, Serie A’da 2019-2020 sezonunu, 38 maçta, 14 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyetle ve 49 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

Parmada DAversa dönemi sona erdi

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