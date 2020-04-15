15.04.2020 - 22:31 | | ANKARA (AA) -
Parma'da futbolcu ve teknik ekibin maaÅŸlarÄ±nda indirim
Ä°talya Serie A ekiplerinden Parma, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaÅŸlarÄ±nda indirime gidileceÄŸini duyurdu.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, salgÄ±nÄ±n getirdiÄŸi ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koÅŸullar nedeniyle takÄ±m oyuncularÄ± ve teknik heyet yÄ±llÄ±k maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapÄ±lmasÄ±nÄ± oybirliÄŸiyle kabul etmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.
Parma, Juventus'un ardÄ±ndan maaÅŸlarda indirime giden ikinci Serie A takÄ±mÄ± oldu.
Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktÃ¶r Ã¼cretlerinde kesinti yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.