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12.03.2020 - 20:35 | | AA

Passolig'den bilet açıklaması!

Passolig'den bilet açıklaması geldi. Buna göre bilet satın alan seyircilerin bilet tutarları iade edilecek.

Passolig'den bilet açıklaması!

Passolig, seyircilerin futbol maçları için aldığı biletlerin tutarlarının 10 iş günü içerisinde iade edileceğini duyurdu. 

Passolig'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de tüm spor müsabakalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtilerek, "Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircilerin bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkedeki spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıklamıştı

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Passoligden bilet açıklaması

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