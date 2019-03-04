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04.03.2019 - 13:10 | | AA

Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım arkadaşı oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, İspanyol pivot Pau Gasol'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım arkadaşı oldu
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Milwaukee Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, San Antonio Spurs'ten ayrılan 38 yaşındaki Gasol ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NBA'de 18. sezonunu geçiren Gasol, Spurs'ün yanı sıra Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers ve Chicago Bulls'ta forma giydi. İspanyol basketbolcu, iki kez şampiyonluk yaşadığı NBA'de 6 defa all-star seçildi.

Gasol, NBA kariyerinde 17,1 sayı, 9,2 ribaunt, 3,2 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı.

Bu sezon 48 galibiyet, 15 mağlubiyete sahip Bucks, Doğu Konferansı'nda zirvede bulunuyor.

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