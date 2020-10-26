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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi!
26.10.2020 - 10:58 | | İHA

Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi!

Fransız yıldız Paul Pogba’nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un terörizmi İslamiyet ile ilişkilendiren skandal açıklamalarının ardından tepkisini göstererek, Fransa Milli Takımı’nı bıraktığı iddia edildi.

Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi!
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İngiliz basını, Fransa Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un İslamiyet’i terörizm ile ilişkilendirdiği skandal ifadelerine tepki göstererek, milli takımı bıraktı. Konuyla ilgili Fransa Hükumeti’nden ve yıldız futbolcu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasıyla 72 müsabakada 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 2018’de Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.

Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi

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