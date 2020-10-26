Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi!

İngiliz basını, Fransa Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un İslamiyet’i terörizm ile ilişkilendirdiği skandal ifadelerine tepki göstererek, milli takımı bıraktı. Konuyla ilgili Fransa Hükumeti’nden ve yıldız futbolcu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasıyla 72 müsabakada 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 2018’de Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.