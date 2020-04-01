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01.04.2020 - 20:21 | | TRT Spor

Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim

Koronavirüse yakalanan futbolculardan Paulo Dybala, Arjantin Futbol Federasyonu resmi internet sitesine konuştu. Dybala, "Ronaldo'ya Arjantinliler olarak ondan nefret ettiğimizi söyledim" dedi.

Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim

Arjantinli Paulo Dybala, koronavirüse yakalanan futbolculardan bir tanesi... Evde dinlenme sürecinde olan başarılı sporcu, ilk süreçte yaşadıklarını anlattı. Dybala, "Kötü bir öksürüğüm vardı, yoruldum ve gece uyuduğumda üşüdüğümü hissettim. Biraz soğuktu. Umutsuzluğa kapılmamaya, sakin olmaya, sakin kalmaya ve Juventus doktorlarıyla konuşmaya çalıştım" dedi.

Dybala, takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili gelen bir soruya ise, "Evet, ona ondan, tarzından, yürüyüşünden nefret ettiğimizi söyledim." ifadesini kullandı.

Arjantin Milli Takımı'nda forma şansı bulamaması ile ilgili ise Dybala, "Sorun etmiyorum çünkü Leo ile benzer özelliklerimizin olduğunu biliyorum." dedi.

Paulo Dybala: Ronaldoya ondan nefret ettiğimizi söyledim

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