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16.07.2018 - 02:30 |

Pele'nin rakibi Mbappe!

Kupanın yıldızı Kylian Mbappe, finale de damgasını vurdu. 19 yaşındaki yetenek, Hırvatistan’ı yıkarak tarihi bir imza koydu, Pele’ye rakip oldu.

Pele'nin rakibi Mbappe!
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Fransa - Hırvatistan maçından fotoğraflar
Fransa - Hırvatistan maçından fotoğraflar
Fransa - Hırvatistan maçından fotoğraflar
Fransa - Hırvatistan maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 Dünya Kupası’nda Kylian Mbappe rüzgârı finalde de esti. Horozlar adına kupa boyunca rekorlar kıran Mbappe, finalde Hırvatistan’a karşı şov yaptı.

Takımı tarihi galibiyete koşarken, çok şık bir gol kaydeden 19 yaşındaki futbolcu, kendi adına da tarihe geçti. Mbappe, finalde gol atarak, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç oyuncu olarak adını Pele ile beraber zirveye yazdırdı.

Pele’nin 17 yaşında 1958 Dünya Kupası’nda finalde attığı gol ve kazandığı şampiyonlukla vurduğu damgaya 60 sene sonra Fransız yıldız rakip oldu.

19 yaşında finalde gol atıp, zafere uzanan Mbappe, hem dünya hem de ülke tarihine geçti. Turnuva boyunca 7 maçta 4 gol atan başarılı oyuncu, büyük sükse yaptı.

Genç oyuncu ödülü

Kylian Mbappe final sonrası seremonide turnuvanın ‘en iyi genç’ oyuncusu ödülünü aldı. 19 yaşındaki futbolcu, ödülünü Putin’den aldı.


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