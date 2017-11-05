Pelicans uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, Chicago Bulls'u uzatma sonunda 96-90 yendi. NBA'e 5 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, all-star pota altı oyuncuları Anthony Davis ve DeMarcus Cousins'ın toplam 52 sayı, 27 ribaunt ürettiği Chicago Bulls maçını, uzatmada 96-90 kazandı.



Karşılaşmayı 27 sayı, 16 ribauntla tamamlayan Anthony Davis, bu sezon 7. kez 25 sayı ve 10 ribaunt barajlarını geçti. Cousins da 25 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.



Ev sahibi Bulls'ta Justin Holiday 18 sayı, 9 ribaunt, Denzel Valentine 16 sayı, 6 ribaunt ve Jerian Grant 13 sayı, 9 asist, 8 ribauntla mücadele etti.



Timberwolves'tan peş peşe 4. galibiyet

Genç ve dinamik kadrosuyla dikkati çeken Minnesota Timberwolves, sahasında Dallas Mavericks'i 112-99 mağlup etti.



Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı, 12 ribaunt, Jeff Teague 11 sayı, 10 asist, Taj Gibson da 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Andrew Wiggins ise 23 sayı kaydetti.



11 maçta tek galibiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Mavericks'te Dennis Smith 18, Harrison Barnes 17 ve Devin Harris 15 sayı attı.



NBA'e 10 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 104-113

Detroit Pistons-Sacramento Kings: 108-99

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 90-96 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 112-99

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 108-127