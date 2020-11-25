Pelkas'tan derbi mesajı: "Daha önce kazandım, yine istiyorum"

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Pelkas, "Bizim için iyi bir maçtı. 4-5 net pozisyon yakaladık, daha fazla da gol atabilirdik. Oyunu kontrol ettik ve kazandık. Kazanarak devam ediyoruz." dedi.

Beşiktaş derbisi için de konuşan Yunan futbolcu, "Derbi hazırlıklarına başlayacağız. Önemli bir derbi, tüm Fenerbahçe taraftarı kazanmak istiyor, biliyorum. PAOK'ta Beşiktaş'a karşı kazandım, tekrar kazanmak istiyorum. Savaşmamız gerekiyor. Yunanistan'da çok derbi oynadım ama taraftar olmayacak, bu farklı olacak. Detaylara dikkat etmemiz getrekiyor." ifadelerini kullandı.