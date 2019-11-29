Pellegrini'nin kafasını yaran holiganlar yakalandı

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bu akşam Başakşehir–Roma takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devam ettiği sırada stadyumun Güneybatı üst kısmından atılan yabancı maddeyle Roma takımının 7 numaralı oyuncusu Lorenzo Pellegrını başına isabet eden cisimle hafif şekilde yaralandı.

Maçın durmadı na neden olan olay sonrası, stadda bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Asayiş ve Güvenliği ekipleri bahse konu yabancı maddeyi sahaya attığı tespit edilen 1982 doğumlu Y.Y ile 1987 doğumlu M.A isimli 2 şahısı stad içinde yakalayıp gözaltına aldı. Kameralardan da sahaya yabancı cismi atan şahıslar olduğu belirlenen ve hakklarında 6222 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapılan 2 holigandan Y.Y. nin 2018 yılında kasten yaralama, 2011 yılında ise parada sahtecilik ve yine kasten yaralamadan suç kaydı olduğu tespit edilirken, M.A nın ise suç kaydı bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 holigan haklarında yapılan adli işlemin ardından salıverildi.