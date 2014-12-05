Pep Guardiola, Hakan Çalhanoğlu'na hayran

Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde oynayacakları Bayer Leverkusen maçı öncesinde rakipleri ve Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.



İspanyol teknik adam, Leverkusen'in oynadığı futbolu çok beğendiğini söylerken, "Büyük fanlarıyım. Sahaya kimle çıkacaklarının önemi yok. En iyi performansımızı göstermeye ihtiyacımız var" şeklinde konuşurken Hakan Çalhanoğlu için de ayrı bir parantez açtı: "Hakan bu ligin en iyi frikik kullanan ismi. O çocuk bir frikik sanatçısı... Onu kalemizden olabildiğinde uzak tutmalı ve frikik kullandırmamalıyız."



Çalhanoğlu bu sezon Bundesliga ve şampiyonlar ligi’nde 7 gol ve 7 asistlik harika bir performans yakaladı. Genç oyuncu Bundesliga’da 13 maçta 3 serbest vuruş golü bularak da ‘Frikik Tanrısı’ lakabını kazandı.

(Sporx)