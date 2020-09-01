Pep Guardiola iddiası! Messi ile görüşecek...

ONUR DİNÇER



Barcelona ile köprüleri atan Lionel Messi’nin dudak uçuklatan bir teklif aldığı ileri sürüldü. İspanyol Diario Sport gazetesi, Manchester City’nin, Arjantinli futbolcuya inanılmaz bir kontrat sunduğunu yazdı. Buna göre İngiliz devi, Messi’ye tam 250 milyon euro imza parası teklif etti. 5 yıllık sözleşme karşılığında oyuncuya 100 milyon euro brüt maaş verileceği de belirtildi.



Katalan ekibiyle yollarını bedelsiz ayırıp ayıramayacağı netlik kazanmayan ve La Liga yönetiminin, sözleşmesinin yalnızca 700 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde feshedilebileceğini açıkladığı Messi’nin bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.







İdmana da çıkmadı

Messi’yi eski hocası Pep Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Manchester United ve Inter’in de ilgilendiği futbolcu için deneyimli teknik adamın görüşme yapmak üzere Barcelona’ya gittiği iddia edildi. Aynı zamanda Messi’nin babasının da kente gittiği ve Barça ile masaya oturacağı öne sürüldü. Kulüpteki muhalif grupların başkan Bartomeu üzerindeki baskısı iyice artarken, önceki gün yapılan Kovid-19 testine katılmayan Messi, takımın dünkü idmanına da çıkmadı.

Hukukçular gönderildi

Barcelona Kulübü, Lionel Messi yüzünden uzun yıllardır çalıştığı hukuk firmasıyla birlikteliğini noktaladı.

Neymar gibi önemli davalarda kulübü temsil eden firmanın, son yaşanan süreçte Messi’ye yol gösterdiği ve ayrılığın bu sebeple gerçekleştiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda Messi’yi de temsil eden şirket ile yıldız futbolcuya kulüpten ayrılması yönünde destek verdiği için yolların ayrıldığı belirtildi.