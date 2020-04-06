Pep Guardiola'nın annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Manchester City'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi ve sempatimizi gönderiyoruz."