Per Joar Hansen: ‘Trabzonspor iyi bir tercihti’

ONUR DİNÇER

Alexander Sörloth’un Trabzonspor’da rüya gibi bir sezon geçirmesi, ülkesinde de geniş yankı yaratıyor. Ligi gol kralı olarak tamamlamasının ardından son olarak Türkiye Kupası finalinde bir gol, bir asistle takımının kupaya uzanmasında başrolü oynayan 24 yaşındaki forvet için Norveç Milli Takımı’ndan açıklama geldi.





Norveç Milli Takımı Antrenörü Per Joar Hansen, “Müthiş bir sezon geçirdi. Sörloth sezon boyunca inanılmaz işlere imza attı. Trabzonspor’un bu sezon şampiyonluk yarışında olmasında büyük bir rol oynadı. Sörloth, Haaland ve Josh gibi çok formda üç isme sahip olmak bizim için çok değerli bir şey” diye konuştu.

Yıldız futbolcunun bordo-mavili ekibe gelerek iyi bir tercih yaptığı belirten Hansen, “Sörloth hâlâ genç ve çok iyi bir mentalite ortaya koydu. Trabzonspor onun için bir fırsattı ve bunu değerlendirdi. Sonuçta bu takım Türkiye’deki büyük kulüplerden bir tanesi. Bu yıl yaptıkları gerçekten saygıyı hak ediyor ve büyük isimlerle birlikte oynama isteğini gösteriyor” dedi.

Avrupa’nın büyük kulüplerinin futbolcuyla ilgilenmeye başlamalarını değerlendiren Norveçli antrenör, “Bu durum şaşırtıcı değil. Almanya ya da İtalya gibi büyük liglere gitmek elbette ki onun için büyük bir adım olur. Kendine güveni artık tavan yapmış durumda. Ancak tabii ki Trabzonspor’da maçları domine etmek bu ligdekilere göre daha kolaydır” yorumunu yaptı.