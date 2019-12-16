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16.12.2019 - 08:00 |

Pereira ve Novak sahada

Trabzonspor bugün sahasında Yukatel Denizlispor’la kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Sakatlıkları düzelen Pereira ve Novak’ın yanı sıra kaptan Jose Sosa ilk 11’de forma giyecek

Pereira ve Novak sahada
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Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında bugün kendi sahasında Yukatel Denizlispor’la karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi macerasını Basel yenilgisiyle noktalayan Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor’u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig’de son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takım, mağlup olmaması halinde 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini elde edecek. Galibiyet halinde son 5 maçta toplanan puan 13’e ulaşacak.

Dört yıldız sınırda
Bu sezon sakatlıklar konusunda büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da kritik puan mücadelesi öncesi eksik futbolcu sayısında azalma yaşandı. Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz’ın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor. Sağ bekte Pereira’nın, sol bekte takıma dönen Novak’ın, orta sahada ise kart cezasını tamamlayan kapan Sosa’nın ilk 11’de görev alması bekleniyor.
Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren bordo-mavili takımda üçer sarı kartlı Hosseini, Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu bugün kart görmeleri durumunda gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Pereira ve Novak sahada

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