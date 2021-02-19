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HaberlerFenerbahçe Haberleri Perotti sürprizi: İyileşme aşamasında!
19.02.2021 - 07:00 |

Perotti sürprizi: İyileşme aşamasında!

Diego Perotti’nin babası Hugo Perotti, Arjantin’de Ole’ye konuşarak oğlunun son durumunu açıkladı.

Perotti sürprizi: İyileşme aşamasında!
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Perotti’nin Fenerbahçe’nin sözleşmeli oyuncusu olduğunu anımsatan Hugo Perotti, “Perotti’nin, Roma’dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Diego’nun sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum. Fenerbahçe’de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Perotti sürprizi: İyileşme aşamasında

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