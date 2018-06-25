MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Peru ile Avustralya ilk maçlarında
25.06.2018 - 11:14 |

Peru ile Avustralya ilk maçlarında

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Avustralya ile Peru tarihlerindeki ilk maçı yarın oynayacak.

Peru ile Avustralya ilk maçlarında
ABONE OL

C Grubu'nda oynanacak Avustralya-Peru mücadelesi Soçi'deki Fisht Arena'da oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma öncesinde Avustralya'nın 1 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Peru'nun puanı bulunmuyor.

Avustralya'nın gruptan çıkmak için tek şansı Peru'yu mağlup ederek, Danimarka'nın Fransa karşısında mağlup olmasını beklemek.

C Grubu'nda günün diğer maçında Danimarka ile Fransa karşılaşacak. Grupta lider durumda bulunan Fransa 6, ikinci sıradaki Danimarka ise 4 puana sahip.

Avustralya 16. maçında

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 36. basamakta bulunuyor.

Avustralya, Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 13 gol atan Avustralya, kalesinde ise 29 gol gördü.

Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

Peru 18. maçında

Beşinci kez yer aldığı Dünya Kupası'ndan elenen Peru ise dünya sıralamasında 11. sırada yer alıyor.

Şampiyona tarihinde 17 maça çıkan Güney Amerika ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde, 33 gol gördü.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber