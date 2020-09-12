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12.09.2020 - 17:44 | | AA

Petkimspor’da Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiği kırıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor’un oyuncularından Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Petkimspor’da Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiği kırıldı
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Petkimspor’dan yapılan yazılı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen’le oynanan hazırlık maçında sakatlanan Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Dorukhan Engindeniz’e geçmiş olsun diyor, eskisinden daha güçlü döneceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Petkimspor’da Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiği kırıldı

 

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