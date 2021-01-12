12.01.2021 - 18:24 |
PFDK açıkladı! İşte İsmail Kartal'ın cezası...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören İsmail Kartal'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verildiği belirtildi.
Kurulun ayrıca deneyimli teknik adama 13 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.