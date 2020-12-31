PFDK'dan Ã‡aykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'a 2 maÃ§ ceza

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31.12.2020 - 18:48 |

PFDK'dan Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

PFDK, Ã‡aykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maÃ§ men cezasÄ± verdi.Â

PFDK'dan Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ã‡aykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maÃ§ men cezasÄ± verdi.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SÃ¼per Lig'de Ä°ttifak Holding Konyaspor ile oynanan maÃ§ta rakip futbolcuya yÃ¶nelik ciddi faulÃ¼ nedeniyle Yasin Pehlivan'a 2 maÃ§ men cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi.Â 

Kurulun, Yeni Malatyaspor'a 24 bin, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'a 9 bin, Ä°ttifak Holding Konyaspor idarecisi BÃ¼nyamin SarÄ±taÅŸ'a da 4 bin 500 lira para cezasÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

PFDKdan Ã‡aykur Rizespordan Yasin Pehlivana 2 maÃ§ ceza

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