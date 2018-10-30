Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Philadelphia 76ers, Furkan'ın opsiyonunu kullanmadı!
30.10.2018 - 10:40 |

Philadelphia 76ers, Furkan'ın opsiyonunu kullanmadı!

NBA takımlarından Philadelphia 76ers’tan, kadrosunda bulunan genç oyuncularının kontratlarıyla ilgili flaş kararlar geldi.

Philadelphia 76ers, Furkan'ın opsiyonunu kullanmadı!
ABONE OL

Yahoo'dan Keith Smith'in haberine göre; Ben Simmons ve Dario Saric'in kontratlarındaki dördüncü yıl opsiyonu kullanıldı. Markelle Fultz'un kontratındaki üçüncü yıl opsiyonu da takım tarafından aktif edildi.

Fakat, milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın çaylak kontratındaki oyuncu opsiyonu ise henüz kullanılmadı. Şayet, 76ers bu opsiyonu kullanmazsa Furkan Korkmaz sezon sonunda serbest kalacak.

Furkan Korkmaz, NBA Yaz Ligi'nde gösterdiği performansla takdir toplamış ancak sezon içerisinde fazla forma şansı bulamadı. Furkan, bu sezon 4 maçta ortalama 5.4 dakika süre alabildi. (Sporx)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber