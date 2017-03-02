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02.03.2017 - 11:32 |

Philadelphia 76ers'ten Embiid sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, çaylak oyuncusu Joel Embiid'in dizindeki sakatlık sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı.

Philadelphia 76ers'ten Embiid sezonu kapattı
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76ers'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sol dizindeki sakatlık yüzünden 27 Ocak'tan bu yana sahalardan uzak kalan Embiid, sezonun kalan kısmında da takımını yalnız bırakacak.

NBA'e 2014 draftında 3. sıradan seçilen 22 yaşındaki basketbolcu, ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat edilmesinin ardından sezonu kapatmış, aynı sakatlıktan dolayı 2015-2016 sezonunda da oynayamamıştı.

Bu sezon 31 karşılaşmada forma giyen Embiid'in 20,2 sayı, 7,8 ribaunt ve 2,5 blok ortalaması bulunuyordu.

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