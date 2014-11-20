Philipp Lahm ameliyat oldu

Bayern Münih takımının kaptanı Philipp Lahm bugün bileğindeki kırık nedeni ile Almanya'da ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Bayern Münih, tecrübeli futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiğini ve bir kaç gün daha hastane kalacağını belirtti.

Hafta içi takımı ile yaptığı antrenmanda bileğinden sakatlanan Philipp Lahm'ın yapılan kontrollerde ayak bileğinde kırık tespit edilmişti. Bugün Almanya'da ameliyat olan tecrübeli oyuncunun bileğine bir platin takıldığı ve bir kaç hafta daha dinlenerek rehabilitasyon öncesi ayağının korunması gerektiği Bayern Münih kulübü tarafından açıklandı.