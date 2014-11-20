Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Philipp Lahm ameliyat oldu
20.11.2014 - 15:14 | | Sercan SAPANATAN, İstanbul-DHA

Philipp Lahm ameliyat oldu

Bayern Münih takımının kaptanı bileğindeki kırık nedeni ile Almanya'da ameliyat oldu.

Philipp Lahm ameliyat oldu
ABONE OL

Bayern Münih takımının kaptanı Philipp Lahm bugün bileğindeki kırık nedeni ile Almanya'da ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Bayern Münih, tecrübeli futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiğini ve bir kaç gün daha hastane kalacağını belirtti.

Hafta içi takımı ile yaptığı antrenmanda bileğinden sakatlanan Philipp Lahm'ın yapılan kontrollerde ayak bileğinde kırık tespit edilmişti. Bugün Almanya'da ameliyat olan tecrübeli oyuncunun bileğine bir platin takıldığı ve bir kaç hafta daha dinlenerek rehabilitasyon öncesi ayağının korunması gerektiği Bayern Münih kulübü tarafından açıklandı.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber