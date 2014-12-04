Philipp Lahm milli takımı bırakıyor

2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olduktan sonra milli takımdan emekli olduğunu açıklayan Philipp Lahm, geri dönemk gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı.

Bild'e konuşan yıldız oyuncu, "Milli takım benim için bitmiştir. Bundan sonra Almanya formasını sadece taraftar olarak giyeceğim. Orada çok güzel 10 yıl geçirdim. Dünya şampiyonu olarak emekli oldum. Bence doğru zamanda doğru bir karar aldım. Milli takım bensiz de iyi olacaktır." dedi. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay antrenmanda ayak bileğini kırmıştı. Lahm, Mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak.