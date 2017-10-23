Phoenix, Mehmet Okur ile yolları ayırdı

NBA takımlarından Phoenix Suns'ta koç Earl Watson'ın kovulmasının ardından, eski milli basketbolcu Mehmet Okur'la da yollar ayrıldı.

Kulüpte oyuncu gelişiminden sorumlu olan Okur, kişisel Instagram hesabından ayrılığa dair yaptığı açıklamada;

Aile herşeyden önce gelir. Diğer küçük şeyler hayatta gelir ve geçer. Onların hepsini s* edin. Şimdi ayrılıyorum, ilerde tekrar görüşmek üzere dedi. (Basketdergisi)