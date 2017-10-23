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23.10.2017 - 11:33 |

Phoenix, Mehmet Okur ile yolları ayırdı

NBA takımlarından Phoenix Suns'ta koç Earl Watson'ın kovulmasının ardından, eski milli basketbolcu Mehmet Okur'la da yollar ayrıldı.

Phoenix, Mehmet Okur ile yolları ayırdı
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NBA takımlarından Phoenix Suns'ta koç Earl Watson'ın kovulmasının ardından, eski milli basketbolcu Mehmet Okur'la da yollar ayrıldı.

Kulüpte oyuncu gelişiminden sorumlu olan Okur, kişisel Instagram hesabından ayrılığa dair yaptığı açıklamada;

Aile herşeyden önce gelir. Diğer küçük şeyler hayatta gelir ve geçer. Onların hepsini s* edin. Şimdi ayrılıyorum, ilerde tekrar görüşmek üzere dedi. (Basketdergisi)

Phoenix, Mehmet Okur ile yolları ayırdı

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