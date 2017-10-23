Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi
23.10.2017 - 12:22 | | AA

Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ta başantrenör Earl Watson'ın görevine son verildi.

Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi
ABONE OL

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl şubat ayında göreve getirilen Watson ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Watson yönetiminde sezonun ilk üç maçını kaybeden Suns, Batı Konferansı'nın son sırasında bulunuyor.

Öte yandan eski milli basketbolcu Mehmet Okur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Watson'ın ayrılmasının ardından Phoenix Suns'taki oyuncu yetiştirme antrenörlüğü görevini bıraktığını duyurdu.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber