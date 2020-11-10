10.11.2020 - 07:00 |
Pierre Gasly’in Formula 1 aracı İstanbul sahilinde arıza yaptı!
Formula 1 İstanbul Tanıtım Filmi çekimleri, boğaz hattında gerçekleşti. Fransız pilot Pierre Gasly’in kullandığı araç, çekimin başlamasından kısa süre sonra arıza yaptı.
MESUT YILMAZ
Formula 1, 9 yıl aradan sonra pazar günü İstanbul Park’ta düzenlenecek. Yarış öncesi Formula 1 İstanbul Tanıtım Filmi çekimleri, boğaz hattında gerçekleşti. Fransız pilot Pierre Gasly’in kullandığı araç, çekimin başlamasından kısa süre sonra arıza yaptı. Kuruçeşme’de başlayan tanıtım filmi, arıza sonucu Arnavutköy’de son buldu. Bozulan AlphaTauri takımının arabası için çekici çağırılırken, yetkililer aracı iterek götürdü.