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27.09.2020 - 23:05 | | AA

Pınar Karşıyaka: 92 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 55

Pınar Karşıyaka, ilk hafta maçında ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 92-55 yendi.

Pınar Karşıyaka: 92 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 55
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Ligdeki ilk sayılarını Neal'in serbest atıştan bulduğu basketlerle üreten konuk ekip, 5. dakikada Caner Ercan'ın 3 sayılık basketiyle 11-7 üstünlük kurdu. Yunus Sonsırma ve Metecan Birsen'in skorer oyunuyla rakibini yakalayıp, farkı 7 sayıya (22-15) çıkaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 24-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında 25-25 eşitliği sağlayan rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 34-28, devreyi de 44-35 galip durumda tamamladı.

Üçüncü periyoda Semih Erden ve Metecan Birsen'in basketleriyle başlayan ve farkı 13 sayıya (48-35) yükselten ev sahibi ekip, son çeyreğe 58-46 önde girdi.

Son periyotta farkı arttıran Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçından 92-55 galip ayrıldı.

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