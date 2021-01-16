Pınar Karşıyaka 9'uncu galibiyetin peşinde

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Art arda 8 galibiyetle geçen sezon koronavirüs salgınıyla ligler durdurulana kadar yakaladığı seriyi egale eden Kaf-Kaf, yarın da kazanırsa son 16 yılın en iyi serisine imza atacak.

Yeşil-kırmızılı ekip ligde 2004-2005 sezonunda ise Play-Off'a kadar üst üste 10 galibiyet almıştı.