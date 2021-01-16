Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Pınar Karşıyaka 9'uncu galibiyetin peşinde
16.01.2021 - 12:20 | | İZMİR, (DHA) -

Pınar Karşıyaka 9'uncu galibiyetin peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 maç kazanarak 16 haftada 13 galibiyetle lider Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun gerisinde üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u son yılların galibiyet serisi rekorunu kırmak için ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka 9'uncu galibiyetin peşinde
ABONE OL

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Art arda 8 galibiyetle geçen sezon koronavirüs salgınıyla ligler durdurulana kadar yakaladığı seriyi egale eden Kaf-Kaf, yarın da kazanırsa son 16 yılın en iyi serisine imza atacak.

Yeşil-kırmızılı ekip ligde 2004-2005 sezonunda ise Play-Off'a kadar üst üste 10 galibiyet almıştı.

Pınar Karşıyaka 9uncu galibiyetin peşinde

?rel=0
Skorer TV Özel | Engin Baytar
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yusuf Yazıcı için resmi açıklama!
    Yusuf Yazıcı için resmi açıklama!
  2. Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti
    Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti
  3. Eroğlu: Bu sezon takımımız ilkleri yaşadı
    Eroğlu: Bu sezon takımımız ilkleri yaşadı
  4. Lyonlu Cenk'in babası gururlu
    Lyonlu Cenk'in babası gururlu
  5. İlk devrede tam 28 teknik direktör
    İlk devrede tam 28 teknik direktör



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Konyaspor - Göztepe

CANLI | Konyaspor - Göztepe

Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı

Pınar Karşıyaka 9'uncu galibiyetin peşinde

Pınar Karşıyaka 9'uncu galibiyetin peşinde

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet