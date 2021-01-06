Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna: 80-69

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Fortitudo Bologna’yı 80-69 mağlup etti. Pınar Karşıyaka'nın 4. maçta 2. galibiyetine ulaştığı grupta, İtalyan ekibi ise 4. yenilgisini aldı.

Pınar Karşıyaka'nın Morgan'la, konuk ekibin Banks ve Hunt'la sayılar bulduğu periyodun son 3 dakikasına 13-13 eşitlikle girildi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 19-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, etkili oyunuyla 16. dakikanın başında Henry'nin 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 34-21. Yeşil-kırmızılı ekip devreyi 41-31 galip tamamladı.

Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodun başında Morgan'ın basketleriyle farkı 14 sayıya yükseltti: 45-31. Kalan bölümde konuk ekip biraz daha etkili olsa da Pınar Karşıyaka periyodu 57-49 üstün bitirdi.

Son periyotta 3 sayılık basketlerle aradaki farkı azaltan konuk ekip, bitime 1,5 dakika kala aradaki farkı 4 sayıya (73-69) indirse de Pınar Karşıyaka müsabakadan 80-69 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Zdravko Rutesic (Karadağ), Petr Hrusa (Çekya)

Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Henry 13, Onuralp Bitim 2, M'Baye 15, Morgan 20, Kennedy 5, Yunus Sonsırma, Metecan Birsen 8, Semih Erden 4

Fortitudo Bologna: Sabatini 2, Banks 9, Palumbo 10, Withers 12, Hunt 18, Baldasso 13, Cusin 2, Tote 3

1. periyot: 19-17

Devre: 41-31

3. Periyot: 57-49