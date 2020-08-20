Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Mahir AÄŸva'yÄ± transfer etti
20.08.2020 - 17:18 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Mahir AÄŸva'yÄ± transfer etti

Ä°zmir temsilcisi, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka'dan daha Ã¶nce renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± pivot Mahir AÄŸva'nÄ±n transferini resmen duyurdu.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Mahir AÄŸva'yÄ± transfer etti
ABONE OL

Â 

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka'dan daha Ã¶nce renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± pivot Mahir AÄŸva'nÄ±n transferini resmen duyurdu.

Almanya'da yetiÅŸip geÃ§en yÄ±la kadar bu Ã¼lkede forma giyen 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, geÃ§en sezon DarÃ¼ÅŸÅŸafaka'da ligde 3 sayÄ±, 2.6 ribaund, EuroCup'ta ise 1.9 sayÄ±, 2 ribaund ortalamalarÄ±yla gÃ¶rev yaptÄ±. Mahir, yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larla 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Kaf-Kaf iÃ§ transferde ise kadrodaki altyapÄ± patentli isimlerden Arca TÃ¼lÃ¼oÄŸlu'nun sÃ¶zleÅŸmesini 2 yÄ±l uzattÄ±.

Â 

Â 

Â 

Mert Hakan'dan flaÅŸ sözler! Fenerbahçe, Emre KÄ±lÄ±nç...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Mensah: Oynamak istediÄŸim kulüpteyim
    Mensah: Oynamak istediÄŸim kulüpteyim
  2. Kaleci Melih'ten EskiÅŸehirspor'a 3 yÄ±llÄ±k imza
    Kaleci Melih'ten EskiÅŸehirspor'a 3 yÄ±llÄ±k imza
  3. BalÄ±kesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi
    BalÄ±kesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi
  4. PSG-Bayern Münih finalini Ä°talyan Orsato yönetecek
    PSG-Bayern Münih finalini Ä°talyan Orsato yönetecek
  5. AltÄ±nordu'dan Okan Derici'ye teÅŸekkür
    AltÄ±nordu'dan Okan Derici'ye teÅŸekkür



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika | Ahmet Nur Çebi'den Koita açÄ±klamasÄ±!

Son dakika | Ahmet Nur Ã‡ebi'den Koita aÃ§Ä±klamasÄ±!

Son dakika | Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano'yu resmen açÄ±kladÄ±

Son dakika | Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, Emiliano Viviano'yu resmen aÃ§Ä±kladÄ±

Son dakika | Åženol GüneÅŸ: Hayal satacak halim yok ama hayallerim var

Son dakika | Åženol GÃ¼neÅŸ: Hayal satacak halim yok ama hayallerim var

Azerbaycan Premier Ligi yarÄ±n baÅŸlayacak

Azerbaycan Premier Ligi yarÄ±n baÅŸlayacak

SÄ±radaki Haber