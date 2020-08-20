PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Mahir AÄŸva'yÄ± transfer etti

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ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka'dan daha Ã¶nce renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± pivot Mahir AÄŸva'nÄ±n transferini resmen duyurdu.

Almanya'da yetiÅŸip geÃ§en yÄ±la kadar bu Ã¼lkede forma giyen 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, geÃ§en sezon DarÃ¼ÅŸÅŸafaka'da ligde 3 sayÄ±, 2.6 ribaund, EuroCup'ta ise 1.9 sayÄ±, 2 ribaund ortalamalarÄ±yla gÃ¶rev yaptÄ±. Mahir, yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larla 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Kaf-Kaf iÃ§ transferde ise kadrodaki altyapÄ± patentli isimlerden Arca TÃ¼lÃ¼oÄŸlu'nun sÃ¶zleÅŸmesini 2 yÄ±l uzattÄ±.

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