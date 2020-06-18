Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ni resmen duyurdu

"Ülkemizi bugüne kadar Koraç Kupası, Şampiyon Kulüpler Kupası, Saporta Kupası, EuroCup Challenge, Eurochallenge, 7DAYS Eurocup, Turkish Airlines Euroleague, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Europe Cup'ta başarıyla temsil etmiş Pınar Karşıyaka olarak 2020-2021 sezonunda yeniden FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Karşıyaka'nın gücü ana sponsorumuz Pınar'ın desteği ile birlikte Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan ve önceki sezonlarda çeyrek final oynama başarısı gösterdiğimiz FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor ve taraftarlarımızla Şampiyonlar Ligi maçlarımızda yeniden buluşacağımız gün için sabırsızlanıyoruz."

FIBA Avrupa da resmi Twitter hesabından Karşıyaka'nın lige dönüşünü, "Lige tekrar hoşgeldiniz" mesajıyla duyurdu. FIBA, ayrıca Twitter hesabından Kaf-Kaf'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı sezonlardan görüntüler paylaşıp, "Patlamış mısırlarınızı hazırlayın. Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ne döndü" mesajıyla yeşil-kırmızılıları onurlandırdı.