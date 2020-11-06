Pınar Karşıyaka'da 7 isim karantinada

Geçen hafta Raymar Morgan'ın testinin pozitif çıktığı yeşil-kırmızılılarda başka oyuncuların da hastalık semptomu göstermesiyle yapılan testlerde, yeni vakalara rastlanırken, ligde yarın oynanması gereken Bahçeşehir Koleji ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Kasım'daki Fortitudo Bologna maçları ertelendi.

Pınar Karşıyaka'nın yine Süper Lig'de 15 Kasım'da Büyükçekmece'yle oynayacağı deplasman maçının da ertelenebileceği öğrenildi. Kaf-Kaf'ta daha önce Kennedy de koronavirüse yakalanıp karantinada kalmıştı.

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