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06.11.2020 - 14:31 | | İZMİR, (DHA) -

Pınar Karşıyaka'da 7 isim karantinada

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 oyuncu, 1 teknik ekip çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı Pınar Karşıyaka'da izolasyon altına alınan bu isimlerin tedavilerine başlandı.

Pınar Karşıyaka'da 7 isim karantinada
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Geçen hafta Raymar Morgan'ın testinin pozitif çıktığı yeşil-kırmızılılarda başka oyuncuların da hastalık semptomu göstermesiyle yapılan testlerde, yeni vakalara rastlanırken, ligde yarın oynanması gereken Bahçeşehir Koleji ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Kasım'daki Fortitudo Bologna maçları ertelendi.

Pınar Karşıyaka'nın yine Süper Lig'de 15 Kasım'da Büyükçekmece'yle oynayacağı deplasman maçının da ertelenebileceği öğrenildi. Kaf-Kaf'ta daha önce Kennedy de koronavirüse yakalanıp karantinada kalmıştı.

Pınar Karşıyakada 7 isim karantinada

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