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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Pınar Karşıyaka'da 8 korona virüs vakası
11.11.2020 - 19:55 | | Salih Yılmazsoy İZMİR (İHA) -

Pınar Karşıyaka'da 8 korona virüs vakası

Pınar Karşıyaka, 7'si basketbolcu ve 1'i teknik ekip personeli olmak üzere toplamda 8 kişide pozitif vakaya rastlanılması sebebiyle ING Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağı Büyükçekmece Basketbol müsabakasının ertelendiğini duyurdu.

Pınar Karşıyaka'da 8 korona virüs vakası
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son yapılan testlerde 1 oyuncu da daha pozitif korona virüs vakasına rastlandığını açıkladı. Daha önce de 6 oyuncu ve 1 teknik edip personelinde pozitif vaka olduğunu bildiren yeşil-kırmızılı ekip, ligde oynayacağı Büyükçekmece Basketbol müsabakasında yeterli kadroyu oluşturmadığından dolayı mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Pınar Karşıyaka ayrıca, pozitif vakaya rastlanan oyuncunun tedavisine başlandığını, diğer oyuncuların ve teknik edip personelinin izolasyon sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Pınar Karşıyakada 8 korona virüs vakası

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